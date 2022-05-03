Politika

Putin'den yeni kararname: Yaptırım uygulayan ülkelere ihracat yasaklandı

Vladimir Putin'in bugün imzaladığı kararnameyle Batı ülkelerinde Rusya'ya yaptırım kararları uygulayan kişi ve kurumlara hammadde ihracatı yasaklandı.
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Foto: Reuters
Foto: Reuters
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HABER MERKEZİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptırım kararları alan Batı ülkelerine sert misilleme içeren kararnameyi imzaladı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, kararnamenin "belirli yabancı devletlerin ve uluslararası kuruluşların dostça olmayan eylemlerine yanıt olduğu" ifade edildi.

Kararname, Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelerde söz konusu kararı uygulayan kişi ve kurumlara ürün ve hammadde ihracatını yasaklıyor.

Reuters, son kararnamenin Rusya'nın Bulgaristan ve Polonya'ya gaz akışını kesmesinin ardından Batı ülkelerine dönük en sert misilleme kararlarından biri olduğunu yazdı. 

Rusya'nın yaptırım listesine alınacak kişilerle ilgili 10 günlük bir hazırlık süreci olacağı belirtilen haberde, kısıtlamalara dahil olabilecek kurum ve kişilerle ilgili ek tedbirlerin de alınacağı belirtildi.

 

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