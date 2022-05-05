Politika

BM: Mariupol ve çevresinden 300 sivil daha tahliye edildi

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da Rus birliklerinin kuşatmasının sürdüğü Mariupol kenti ve civar bölgelerden son tahliye operasyonunda 300 sivilin daha güvenli bölgelere götürüldüğünü duyurdu.
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dünya Ukrayna tahliye edilen Mariupol

HABER MERKEZİ

BM Ukrayna İnsani Yardım Koordinatörü Osnat Lubrani, yaptığı yazılı açıklamada, dün Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) iş birliğinde Mariupol ve yakın kentlerde mahsur kalan sivilleri tahliye etme girişiminin başarılı olduğunu duyurdu.

Bu kapsamda Mariupol başta olmak üzere Manhuş, Berdiansk, Tokmak ve Vasilivka kentlerinden dün yaklaşık 300 sivilin tahliye edilerek 230 kilometre uzaklıktaki Zaporijya bölgesine intikal ettirildiğini aktaran Lubrani, "Çoğu sivilin üzerinde kıyafet dışında bir şey yoktu. Zor zamanlarında psikolojik yardım da dahil her türlü desteği vereceğiz" ifadesini kullandı.

Lubrani, ikinci tahliye operasyonunun da başarıyla sonuçlanmasına rağmen Mariupol ve çevresindeki siviller için daha fazlasının yapılması gerektiğini vurguladı.

BM'den 2 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Mariupol'den sivil tahliyelerinin 29 Nisan'da başladığı ilk etapta kentte bulunan Azovstal Metalürji Fabrikası'ndan 100'ün üzerinden sivilin tahliye edildiği duyurulmuştu.

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