Politika

Ukrayna: Rusya doğudaki saldırılarını sürdürüyor

Ukrayna, Rusya'yı saldırılarını Donetsk ve Luhansk bölgelerinde tam kontrol sağlamak ve bu topraklar ile yasa dışı ilhak edilen Kırım arasında karadan bir koridor oluşturmak için olduğunu savundu.
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dünya Ukrayna Rusya Donetsk Luhansk Volodimir Zelenskiy

HABER MERKEZİ

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı’ndan savaşın 71. gününe ilişkin yapılan açıklamada, Rus ordusunun Donetsk ve Luhansk bölgelerinde tam kontrol sağlamak ve bu topraklar ile yasa dışı ilhak edilen Kırım arasında karadan bir koridor oluşturmak için Ukrayna’nın doğu bölgesindeki saldırı operasyonlarını sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Rus güçlerinin Mariupol’daki Azovstal tesislerine saldırılarını artırdığı, doğudaki Popasna, Kreminna ve Torske bölgelerinde şiddetli çatışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, Ukrayna ordusunun da Harkiv ve İzyum istikametinde karşı saldırıya geçtiği duyuruldu.

Rus ordusunun kuşattığı Mariupol’daki Azovstal’da direnen Azak Taburları komutan yardımcısı Svyatoslav Palamar da Rus güçlerinin 3 gün önce girdiği Azovstal’a karadan ve havadan saldırılarını artırdığını, bölgede zorlu ve kanlı çatışmaların sürdüğünü ifade etti.

Palamar, Azovstal’da çok sayıda yaralının olduğuna dikkati çekerek Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve uluslararası toplumdan ölen askerlerin defnedilmesi için imkan sağlanması ve yaralıların kurtarılmasıyla ilgilenmelerini istedi.

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