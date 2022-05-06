Politika

Ukrayna ve Rusya’dan yeni esir değişimi

Ukrayna Başbakan Yardımcısı, Rusya ile esir değişiminin yapıldığını, bu çerçevede 11’i kadın toplam 41 Ukraynalının kurtarıldığını belirtti.
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dünya Rusya Ukrayna esir değişimi

HABER MERKEZİ

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, yaptığı açıklamada, bugün Rusya ile bir esir değişiminin daha gerçekleştiğini, kurtarılanların 28’inin asker, 13’ünün sivil olduğunu ifade etti.

Vereşçuk, "Yeni bir esir değişimi daha gerçekleşti. 11'i kadın 41 kişi geri döndü. 28 askeri ve 13 sivil evlerine dönüyor. Bugün serbest bırakılanların arasında Ukrayna Ortodoks Kilisesi rahibinin olması özellikle sevindirici" ifadesini kullandı.

Ukrayna makamlarınca dün yapılan açıklamada, Rusya’nın savaş açmasından bu yana Rus güçleri ile 9 kez esir değişiminin yapıldığı, bunun sonucunda 324 Ukraynalının kurtarıldığı bildirilmişti.

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