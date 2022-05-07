Müzayedeyi Johnson yönetti: Zelenskiy'nin ceketine 90 bin sterlin

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin haki poları, Londra'da Ukrayna için düzenlenen bir bağış toplama müzayedesinde 90 bin sterline satıldı.

Müzayede bizzat Başbakan Boris Johnson tarafından yönetildi. Johnson giysinin 50 bin sterlinlik başlangıç fiyatından çok daha yüksek bir fiyata gitmesi gerektiğini dile getirdi.

Tate Modern'de Rusya saldırıları altında olan Ukrayna'ya insani yardım için bağış etkinliğinde neredeyse iki katına satıldı.