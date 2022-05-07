Politika

Müzayedeyi Johnson yönetti: Zelenskiy'nin ceketine 90 bin sterlin

Zelenskiy'nin polar ceketi, Londra'da Ukrayna'yı desteklemek amacıyla düzenlenen bir hayır müzayedesinde 90 bin sterline satıldı.
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Zelenskiy
Zelenskiy
avrupa Volodimir Zelenskiy Boris Johnson açık artırma

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin haki poları, Londra'da Ukrayna için düzenlenen bir bağış toplama müzayedesinde 90 bin sterline satıldı.

Müzayede bizzat Başbakan Boris Johnson tarafından yönetildi. Johnson giysinin 50 bin sterlinlik başlangıç fiyatından çok daha yüksek bir fiyata gitmesi gerektiğini dile getirdi.

Tate Modern'de Rusya saldırıları altında olan Ukrayna'ya insani yardım için bağış etkinliğinde neredeyse iki katına satıldı.

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