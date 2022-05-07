Irak Su Kaynakları Bakanı: İran nehirlerin yönünü değiştiremez

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Irak Su Kaynakları Bakanlığı, nehirlerinde görülen kuraklık nedeniyle İran’ı suçladı.

Irak Su Kaynakları Bakanı Mehdi el-Hamdani, İran’ın nehirlerin yönünü kendi ülkesine doğru çevirdiğini bildirdi.

Hamdani, bunun uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu vurguladı.

Hiçbir anlaşmada İran’ın akarsuların yönünü değiştirmesine izin verilmediğini kaydeden Hamdani, önümüzdeki günlerde İran ile oturup müzakere yapmaları gerektiğini ifade etti.

Hiçbir ülkenin komşu ülkesine akan nehrin yönünü kendi ülkesine doğru çeviremeyeceğini vurgulayan Hamdani, Tahran’ın bu tutumuyla Irak’tan toplu göçlere çalıştığını bildirdi.

Son günlerde Bağdat'tan akan Dicle Nehrinin su seviyesinin iyice azaldığı görülüyor.