Irak’ta sıcaklık 50 derecenin üzerine çıkıyor

ERBİL (K24)

Irak Çevre Bakanı Casım Felahi, bu yıl kurak bir yazın kendilerini beklediğini ve hava sıcaklığının 50 derecenin üzerine çıkmasını beklediklerini söyledi.

Bakan Felahi, “Küresel ısınmadan en çok zarar gören Irak oldu” dedi.

Son günlerdeki toz fırtınalarının dış kaynaklı olduğunu belirten Felahi, toz fırtınaları ve küresel ısınmanın etkileriyle ilgili daha önce uyarılarda bulunduklarını ifade etti.

Felahi, Irak’taki 4 bölgenin bu yıl dünyanın en sıcak 10 bölgesi arasına gireceğini kaydetti.

Irak Meteoroloji Müdürlüğü, ülkedeki tozlu gün sayısının 300’ün üzerine çıkacağını tahmin ediyor.