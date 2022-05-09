Kripto para piyasasında kan kaybı sürüyor

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Kripto para piyasalarındaki düşüş sürüyor. Saat 10.00 itibariyle Bitcoin yüzde 3.5 değer kaybetti. BTC'nin fiyatı 33 bin 596 dolara geriledi. Bitcoin, Kasım 2021'deki zirvesinin neredeyse yarısına inmiş durumda. BTC'nin son 1 haftalık değer kaybı ise yüzde 13'e yaklaştı.

Ethereum da Bitcoin gibi yatırımcısına zor anlar yaşatıyor. ETH'nin fiyatı son 24 saatte yüzde 4.2 düşerek 2 bin 457 dolara indi.

Ripple ve Dogecoin de piyasalarla benzer bir grafik çiziyor. XRP'nin fiyatı yüzde 2.2 düşerek 56 cente inerken DOGE yüzde 3.5 değer kaybıyla 12 centin sınırına çekildi.

ABD'nin geçen hafta 50 baz puan faiz artırımının ardından piyasalar gerilemeye başlamıştı.