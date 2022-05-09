Ekonomi

Kripto para piyasasında kan kaybı sürüyor

Fed'in 50 baz puanlık politika faiz artırımı ile gerilen küresel hisse senedi piyasasına paralel olarak, başta Bitcoin olmak üzere kripto para piyasasında Ocak ayından bu yana gördüğü en düşük seviyeye geriledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kripto para
kripto para
dünya kripto para Bitcoin Etherium

HABER MERKEZİ

Kripto para piyasalarındaki düşüş sürüyor. Saat 10.00 itibariyle Bitcoin yüzde 3.5 değer kaybetti. BTC'nin fiyatı 33 bin 596 dolara geriledi. Bitcoin, Kasım 2021'deki zirvesinin neredeyse yarısına inmiş durumda. BTC'nin son 1 haftalık değer kaybı ise yüzde 13'e yaklaştı.

Ethereum da Bitcoin gibi yatırımcısına zor anlar yaşatıyor. ETH'nin fiyatı son 24 saatte yüzde 4.2 düşerek 2 bin 457 dolara indi.

Ripple ve Dogecoin de piyasalarla benzer bir grafik çiziyor. XRP'nin fiyatı yüzde 2.2 düşerek 56 cente inerken DOGE yüzde 3.5 değer kaybıyla 12 centin sınırına çekildi.

ABD'nin geçen hafta 50 baz puan faiz artırımının ardından piyasalar gerilemeye başlamıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv