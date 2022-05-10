Biber gazı izdihama yol açtı: 4 ölü, en az 70 yaralı
HABER MERKEZİ
Ülkenin Potosi bölgesindeki bir üniversitede, öğrenci konseyi seçimleri için yüzlerce kişi, kapalı spor salonunda bir araya geldi.
Tartışmaların başlamasının ardından biber gazı patlatılması sonucu izdiham çıktı.
Olayda 4 kişi öldü, 70'ten fazla kişi yaralandı.
Bölge başsavcısı, yaralılardan 5'inin yoğun bakımda olduğunu açıkladı.
Geçen yıl mart ayında, farklık bir üniversitedeki öğrenci toplantısında korkulukların çökmesi sonucu 12 kişi ölmüştü.