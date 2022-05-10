Politika

Biber gazı izdihama yol açtı: 4 ölü, en az 70 yaralı

Güney Amerika ülkelerinden Bolivya'da bir üniversitede yaşanan izdihamda, 4 kişi öldü, en az 70 kişi yaralandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ABD bolivya izdiham üniversite Biber gazı

HABER MERKEZİ

Ülkenin Potosi bölgesindeki bir üniversitede, öğrenci konseyi seçimleri için yüzlerce kişi, kapalı spor salonunda bir araya geldi.

Tartışmaların başlamasının ardından biber gazı patlatılması sonucu izdiham çıktı.

Olayda 4 kişi öldü, 70'ten fazla kişi yaralandı.

Bölge başsavcısı, yaralılardan 5'inin yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Geçen yıl mart ayında, farklık bir üniversitedeki öğrenci toplantısında korkulukların çökmesi sonucu 12 kişi ölmüştü.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv