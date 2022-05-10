Başkan Barzani, Rusya büyükelçisiyle görüştü
ERBİL (K24)
Başkan Mesud Barzani ile Rusya’nın Bağdat Büyükelçisi Elbrus Kutrashev’le görüşmesinde Erbil Başkonsolosu Oleg Levin de hazır bulundu.
Görüşmede Irak’ın siyasi durumu ele alınırken, Başkan Barzani, siyasi süreç ve yeni Irak hükümetinin kurulması önündeki engellere işaret etti.
Suriye’nin durumunun da gündeme geldiği görüşmede Başkan Barzani, konuk heyete, Kürt milletinin Suriye’deki geleceğiyle ilgili endişelerini iletti.
Kürdistan Bölgesi - Rusya ilişkileri ve taraflar arasındaki işbirliği konuları da görüşmede ele alındı.