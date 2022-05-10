Politika

Başkan Barzani, Rusya büyükelçisiyle görüştü

Başkan Barzani Rusya’nın Bağdat Büyükelçisi Kutrashev’i kabul etti.
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kürdistan Elbrus Kutrashev Rusya Mesud Barzani

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani ile Rusya’nın Bağdat Büyükelçisi Elbrus Kutrashev’le görüşmesinde Erbil Başkonsolosu Oleg Levin de hazır bulundu.

Görüşmede Irak’ın siyasi durumu ele alınırken, Başkan Barzani, siyasi süreç ve yeni Irak hükümetinin kurulması önündeki engellere işaret etti.

Suriye’nin durumunun da gündeme geldiği görüşmede Başkan Barzani, konuk heyete, Kürt milletinin Suriye’deki geleceğiyle ilgili endişelerini iletti.

Kürdistan Bölgesi - Rusya ilişkileri ve taraflar arasındaki işbirliği konuları da görüşmede ele alındı.

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