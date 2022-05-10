Başbakan Mesrur Barzani, Rusya büyükelçisiyle Ukrayna savaşını görüştü
ERBİL (K24)
Başbakan Mesrur Barzani, Bağdat Büyükelçisi Elbrus Kutrashev ile bir araya geldi.
Rusya’nın Erbil Başkonsolosu Oleg Levin’in de hazır bulunduğu görüşmede Irak ve bölgedeki siyasi gelişmeler ele alındı.
Rusya-Ukrayna savaşının da değerlendirildiği görüşmede, savaşların dünya ekonomisi ve vatandaşların yaşamları üzerindeki olumsuz etkilerine vurgu yapıldı.
Başbakan, savaşın bitirilmesi ve sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözümünün öneminin altını çizdi.