İran’dan Çoman kırsalına SİHA saldırısı

SORAN (K24)

Bugün sabah saatlerinde İran’a ait iki silahlı insansız hava aracı (SİHA) tarafından Çoman’a bağlı bir köye saldırı düzenlendi.

Bölgede bulunan K24 muhabiri, İran SİHA’larının Çoman’ın Simelan nahiyesine bağlı Dêge köyüne bombardıman yaptığını aktardı.

Çoman Kaymakamı Siwar Ekrem K24’e yaptığı açıklamada, bombardımanın iki SİHA tarafından gerçekleştirildiğini ancak şans eseri can kaybı yaşanmadığını belirtti.

Kaymakam Siwar Ekrem, bombardımanlar nedeniyle bölgede endişe yaşandığını ifade etti.

Bu sabah ayrıca Sidekan nahiyesine bağlı Berbizin Yaylası da İran topçusu tarafından vuruldu.