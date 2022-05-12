Politika

Hudut karakoluna saldırı: 1 asker hayatını kaybetti

MSB, Antep’in Karkamış ilçesindeki hudut karakoluna yapılan saldırı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.
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kürdistan Milli Savunma Bakanlığı Karkamış asker

HABER MEKEZİ

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Antep'in Karkamış ilçesindeki Köprübatı Hudut Karakolu’na yönelik havan saldırısı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen bir askerin, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Açıklamada bölgede belirlenen hedeflerin ateş altına alınmaya devam edildiği kaydedildi.

MSB, Antep'in Karkamış ilçesindeki hudut karakoluna yönelik düzenlenen havan saldırısında 4 asker ve 1 sivilin yaralandığını açıklamıştı.

Öte yandan Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ilçesine roket saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, maddi zarar meydana geldiği kaydedildi.

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