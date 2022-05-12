Hudut karakoluna saldırı: 1 asker hayatını kaybetti

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Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Antep'in Karkamış ilçesindeki Köprübatı Hudut Karakolu’na yönelik havan saldırısı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen bir askerin, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Açıklamada bölgede belirlenen hedeflerin ateş altına alınmaya devam edildiği kaydedildi.

MSB, Antep'in Karkamış ilçesindeki hudut karakoluna yönelik düzenlenen havan saldırısında 4 asker ve 1 sivilin yaralandığını açıklamıştı.

Öte yandan Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ilçesine roket saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, maddi zarar meydana geldiği kaydedildi.