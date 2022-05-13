Ukrayna: Son 24 saatte 250 Rus askeri öldürüldü

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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-13 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Buna göre son 24 saatte Rus ordusu 250 askerini daha kaybetti ve bu kayıplar daha çok Donetsk'e bağlı Kurahove şehri yönündeki çatışmalarda yaşandı.

Açıklamada, Rus ordusunun toplam 26 bin 900 asker kaybettiği ve Ruslara ait 200 uçak, 162 helikopter, 1205 tank, 2 bin 900 zırhlı araç, 542 top, 193 roketatar sistemi ve 88 hava savunma sisteminin imha edildiği bildirildi.

Rus güçlerinin 2042 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi ile 405 insansız hava aracını da yitirdiği aktarılan açıklamada, Rusların fırlattığı 95 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği bilgisine yer verildi.

RUSYA: UKRAYNA’NIN 165 UÇAK, 125 HELİKOPTERİNİ İMHA ETTİK

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna’ya ait 165 uçak, 125 helikopter, 3 bin 32 tank ve zırhlı aracın, Rus ordusu tarafından yok edildiğini bildirdi.

Rus hava savunma birliklerinin Harkiv bölgesinde Lozova yerleşim birimi yakınlarında Ukrayna hava kuvvetlerine ait 1 adet Su-27 savaş uçağını vurduğunu söyleyen Koneşankov, farklı bölgelerde toplam 15 Ukrayna insansız hava aracının da yok edildiğini belirtti. Konaşenkov, ayrıca Kharkiv bölgesinde 2 Smerç çok namlulu roketatarın da imha edildiğini ifade etti.

Konaşenkov, “Ukrayna’ya ait bugüne kadar 165 uçak, 125 helikopter, 842 insansız hava aracı, 304 hava savunma füze sistemi, 3 bin 32 tank ve zırhlı araç, 368 çok namlulu roketatar, 1491 obüs ve havan topu, 2 bin 869 özel askeri araç yok edildi” diye konuştu.