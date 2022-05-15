Politika

Neçirvan Barzani: Geleceğin nesilleri öğretmenlere emanet

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, “Yeni nesiller ve geleceğin nesilleri öğretmenlere emanet bundan dolayı öğretmenler ilerlemiş toplumların başarısının anahtarı ve temelidir” dedi.
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kürdistan Neçirvan Barzani Kürdistan Öğretmenler Birliği mesaj

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kürdistan Öğretmenler Birliği'nin kuruluşunun 60. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Tüm öğretmenleri kutlayan ve kendilerine başarılar dileyen Neçirvan Barzani, “Öğretmenlerin eğitim-öğretimin yanı sıra, yeni nesilleri ve Kürdistan’ın geleceğinin nesillerini yetişmelerindeki önemli ve kutsal rollerine saygımı vurguluyorum” dedi.

Öğretmenlerin devrim döneminde üstelendiği öncü role değinen Neçirvan Barzani,  “En zor dönemlerde bile Kürdistan’ın sadık öğretmenleri tüm tehditlere rağmen görevlerini yerine getirmişlerdir” ifadelerini kullandı.

“Yeni nesiller ve geleceğin nesilleri öğretmenlere emanettir bundan dolayı öğretmenler ilerlemiş toplumların başarısının anahtarı ve temelidir” diyen Neçirvan Barzani, şunları kaydetti:

“Bununla beraber öğretmenlerin birbirini kabul etme, hoşgörü ve birlikte yaşam kültürünün gelişmesinde de rolü vardır. Kürdistan’ın öğretmenleri daha bir yaşama layıktır. Öğretmenlerin hak ve taleplerine desteğimi ve Kürdistan Öğretmenler Birliği'nin rolü ve hizmetine olan saygımı vurguluyorum.”

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