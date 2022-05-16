Putin’den Finlandiya ve İsveç’e gözdağı: Tepkimizi tetikleyecek

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İsveç ve Finlandiya'nın olası NATO üyeliğine ilişkin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den ilk açıklama geldi.

Putin, "NATO’nun İsveç ve Finlandiya'ya genişlemesinde Rusya’ya doğrudan tehdit yok ancak askeri altyapının bu bölgeye genişletilmesi tepkimizi tetikleyecek" ifadelerini kullandı.

KREMLİN: TEHDİTLERİ YAKINDAN İNCELİYORUZ

Ayrıca Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, “Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmalarının bizim güvenliğimize karşı olabilecek tehditlerini yakından inceliyoruz” dedi.

Peskov, “Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmalarının Avrupa'nın güvenliğini güçlendireceğini ve durumu iyileştireceğini düşünmüyoruz” diyerek, “Bu ciddi ve bizi endişelendiren bir konu” şeklinde konuştu.

Ukrayna'nın da NATO'ya üye olabileceğini fakat Rusya ile Ukrayna arasında toprak paylaşımı konusunda anlaşmazlıklar olduğunu vurgulayan Peskov, "Bizim Finlandiya ve İsveç ile bir toprak anlaşmazlığımız yok. Ukrayna'da NATO'ya katılabilir ancak bu durumda ittifaka katılan bir devlet ile toprak paylaşımı sorunu yaşanabilir" dedi.

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