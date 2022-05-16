Ukrayna: Kharkiv çevresindeki Rus güçlerini püskürttük

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Nüfusu yaklaşık 1 milyon 500 bin olan Kharkiv, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırıya başlamasından bu yana ateş altındaydı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, pazar gecesi sosyal medya üzerinden, sınırdaki askerlerin görüldüğü bir video da ekleyerek yaptığı paylaşımda, Rusya güçlerinin geri çekilmeye zorlandığını ve sınıra ulaşıldığını açıkladı.

Askerlerden birinin "Ordu Rusya Federasyonu'yla olan sınıra ulaştı. Bunu yaptık, buradayız" dediği kaydedildi.

Bölge valisi Oleh Sinegubov Telegram üzerinden, "Hayatını tehlikeye atan, Ukrayna'yı Rus işgalcilerden kurtaran herkese teşekkür ederiz. Daha yapılacak çok iş var" ekledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Danışmanı Oleksiy Arestoviç, Pazar günü yerel bir televizyona yaptığı konuşmada, Rusya askerlerinin şehrin geri alınmasının ardından Kharkiv'in güneyindeki Donbas bölgesine doğru konuşlandığını söyledi. Başkenti ele geçirmekte başarısız olan Moskova'nın öncelikli hedefi Donbas bölgesinin kontrolü olmuştu.

BBC Radyosu'na konuşan emekli İngiliz General Richard Barrons, Rusya'nın Kharkiv'i ele geçirememesinin yenilgi olarak görülmesi gerektiğini belirterek, "Ruslar şehrin eteklerinde sıkıştığında, son derece saldırgan ve başarılı olan Ukrayna karşı saldırısı için kolay bir hedef haline geldi" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı, Rusya'nın Kharkiv'in güneyindeki Luhanks bölgesinde saldırılara devam ettiğini, Severodonetsk Hastanesi'ndeki patlamada iki kişinin öldüğünü ve dokuz kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna geçtiğimiz hafta Kharkiv bölgesinde dört yerleşim yerini geri aldığını açıklamıştı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın Rus güçlerini, savaşın başından bu yana bombalanan Kharkiv'den yavaş yavaş dışarı ittiğini söylemişti.