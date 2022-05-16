Politika

Güvenlik Konseyi: Saldırı hazırlığındaki PKK’ye bağlı grup yakalandı

Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi, PKK’ye bağlı saldırı hazırlığındaki bir grubun yakalandığını açıkladı.
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kürdistan Güvenlik Konseyi PKK

ERBİL (K24)

Güvenlik Konseyi’nden yapılan açıklamada, Peşmerge Güçlerinin yanı sıra baraj, turizm alanları ve resmi binalara roketlerle saldırı hazırlığında olan PKK’ye bağlı grubun yakalandığını duyurdu.

Yakalanan grupla birlikte bir dizi roket, Katyuşa ve roket rampası da ele geçirildi.

Güvenlik Konseyi ekiplerinin Peşmerge Güçleriyle işbirliği içerisinde süreci yürüttüğünün kaydedildiği açıklamada, yapılan incelemeler sonucu PKK tarafından Peşmerge’ye, barajlara, turizm alanlarına ve resmi kurumlara saldırmakla görevlendirilen grubun tespit edildiği bildirildi.

Söz konusu noktalara roketlerle saldırı hazırlığı yapan grup yakalanırken, Güvenlik Konseyi, grubun üyelerinin itiraflarının yer aldığı bir video yayınladı.

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