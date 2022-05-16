Güvenlik Konseyi: Saldırı hazırlığındaki PKK’ye bağlı grup yakalandı

ERBİL (K24)

Güvenlik Konseyi’nden yapılan açıklamada, Peşmerge Güçlerinin yanı sıra baraj, turizm alanları ve resmi binalara roketlerle saldırı hazırlığında olan PKK’ye bağlı grubun yakalandığını duyurdu.

Yakalanan grupla birlikte bir dizi roket, Katyuşa ve roket rampası da ele geçirildi.

Güvenlik Konseyi ekiplerinin Peşmerge Güçleriyle işbirliği içerisinde süreci yürüttüğünün kaydedildiği açıklamada, yapılan incelemeler sonucu PKK tarafından Peşmerge’ye, barajlara, turizm alanlarına ve resmi kurumlara saldırmakla görevlendirilen grubun tespit edildiği bildirildi.

Söz konusu noktalara roketlerle saldırı hazırlığı yapan grup yakalanırken, Güvenlik Konseyi, grubun üyelerinin itiraflarının yer aldığı bir video yayınladı.