Politika

Fransa'nın yeni Başbakanı Elisabeth Borne oldu

Fransa'da Jean Castex'in istifasının ardından boşalan başbakanlık görevine mevcut Çalışma Bakanı Elisabeth Borne atandı.
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Fransa'nın yeni Başbakanı Elisabeth Borne
Fransa'nın yeni Başbakanı Elisabeth Borne
avrupa Jean Castex Fransa Elisabeth Borne Elysee Sarayı

HABER MERKEZİ

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, 61 yaşındaki Borne'un Başbakan olarak atandığı ve yeni hükümeti kurmakla görevlendirildiği belirtildi.

Borne, Macron'un ilk cumhurbaşkanlığı döneminde sırasıyla Ulaştırma Bakanı (2017-2019), Ekoloji Bakanı (2019-2020) ve Çalışma Bakanı (2020-2022) olarak görev aldı.

Borne, Fransa 5. Cumhuriyeti'nin ikinci kadın başbakanı oldu.

Fransa'nın ilk kadın başbakanı eski François Mitterand döneminde yaklaşık 11 ay Edith Cresson olmuştu.

Elysee Sarayı, Fransa Başbakanı Jean Castex'in kendisinin ve hükümetinin istifasını Macron'a sunduğunu, istifasının kabul edildiğini duyurmuştu.

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