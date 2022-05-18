Politika

Biden'dan Finlandiya ve İsveç'e destek

ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için yaptığı başvuruyu memnuniyetle karşıladıklarını ve sürece güçlü destek verdiklerini açıkladı.
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ABD Joe Biden İsveç Finlandiya NATO NATO üyeliği

HABER MERKEZİ 

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurusunu güçlü şekilde destekliyoruz ve memnuniyetle karşılıyoruz. ABD Kongresi ve NATO müttefiklerimizle Finlandiya ve İsveç'i tarihin en güçlü savunma ittifakına hızlı şekilde dahil etmek için çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadesini kullandı.

İki ülkenin başvurusunun önemli bir karar olduğunu belirten Biden, NATO'nun 5. maddesine bağlılıklarının sarsılmaz olduğunun altını çizdi.

Biden, söz konusu iki ülkenin katılımının NATO'yu daha da güçlendireceğine işaret ederek, "NATO üyelikleri değerlendirilirken ABD; Finlandiya ve İsveç ile ortak güvenliğimize tehditlere karşı güçlü durulması ve saldırıların geri püskürtülmesi konusunda çalışmayı sürdürecektir" mesajını verdi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile yarın Washington'da görüşeceğini anımsatan Biden, görüşmelerde iki ülkenin NATO başvurusu ve Avrupa'nın güvenliği konusunda görüş alışverişinde bulunacaklarını kaydetti.

 

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