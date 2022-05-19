Johnson ve Zelenskiy, Ukrayna’ya askeri desteği görüştü

HABER MERKEZİ

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Volodimir Zelenskiy'nin, Donbas'taki durum, Ukrayna'nın egemen topraklarının tamamının yeniden kazanılması ve tartışmalı bölgelerde Rus dezenformasyonuna karşı süren mücadeleye ilişkin Boris Johnson'ı bilgilendirdiği belirtildi.

Görüşmede, Ukrayna'ya askeri destek ve küresel gıda güvenliği konularının da ele alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Liderler müzakerelerdeki ilerlemeyi ele aldı ve Ukrayna için daha uzun vadeli güvenlik mimarisini belirleme hususunda, ABD, Fransa ve Almanya dahil müttefiklerle çalışmayı hızlandırma konusunda anlaştı. Başbakan Johnson, Rusya'nın (Ukrayna'yı) yasa dışı işgali ve gelişmekte olan ülkelerde artan gıda fiyatları dahil Putin'in Ukrayna'nın Karadeniz limanlarına yönelik korkak ve pervasız ablukası nedeniyle gelişen küresel yansımalar hakkındaki önemli endişelerini dile getirdi."

Ayrıca, açıklamada, liderlerin, Ukrayna'nın tahıl stokları için kritik kara ve deniz tedarik yolları açılması seçeneklerini gözden geçirdikleri belirterek, Johnson ve Zelenskiy'nin, ekiplerini sonraki adımlarda acilen çalışmaya yönlendirme taahhüdünde bulunduğu kaydedildi.