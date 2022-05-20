Başkan Barzani 60 yıldır Peşmerge

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani’nin 20 Mayıs 1962’de Peşmerge saflarına katılmasının üzerinden 60 yıl geçti.

Kendisi için en büyük rütbe ve payenin Peşmergelik olduğunu belirten Başkan Barzani, bugün hala bir Peşmerge olmaktan gurur duyduğunu vurguluyor.

Başkan Barzani, 16 Ağustos 1946 yılında Kürdistan Cumhuriyeti’nin başkenti Mahabad’da dünyaya geldi.

Başkan Barzani, efsanevi Kürt lider Ölümsüz (Nemir) Mele Mustafa Barzani’nin öncülüğünde Kürdistan halkının asimilasyon ve zulme karşı başkaldırdığı en büyük devrimi olarak nitelenen 11 Eylül 1961 devrimi sonrası 1962 yılının 20 Mayıs’ında, 16 yaşındayken Peşmerge oldu.

Başkan Barzani, babasının yanında hem parti çalışmalarında hem de Eylül Devrimi’nde büyük rol oynadı.

Eylül ve Mayıs devrimlerinde aktif rol oynayan Başkan Barzani’nin Irak ordusu karşısındaki başarılı eylemlere komuta etmesi Kürtlerin hafızasında canlılığını koruyor. Özellikle Xakurkê’deki askeri başarısı ve Erbil’e 30 km uzaklıktaki Korê köyünde Irak tanklarını durdurduğu savaş dillere destan oldu.

Başkan Barzani, Eylül Devrimi ile ilgili şunları belirtiyor:

“Büyük Eylül Devrimi, Ölümsüz Barzani’nin önderliğinde başlatılan toplumsal, siyasi, silahlı ve bütün Kürdistan halkının katıldığı bir devrimdi. Kürdistan halkının zulüm ve işgale karşı özgürlük mücadelesinde atılmış güçlü bir temeldi.”

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı döneminde terör örgütü DAİŞ’e karşı yürütülen büyük harekatların hepsine bir Peşmerge olarak katıldı ve harekatlara bizzat komutanlık yaptı.

7 Haziran 2017’de Kürdistan Bölgesi’nin siyasi tarafları Başkan Barzani liderliğinde Kürdistan halkının barışçıl yollarla ses ve talebini dünyaya duyurması için referanduma karar verdi.

25 Eylül 2017’de yapılan ve Kürdistan halkının %92.73’le “Evet” dediği tarihi bağımsızlık referandumu Kürt ulusal kurtuluş mücadelesinde çok önemli bir eşik ve kazanım oldu.

Başkan Mesud Barzani liderliğinde gerçekleştirilen bağımsızlık referandumunda halkın ezici çoğunluğu “Evet” dedi ve Kürdistan devletinin kurulması için ortaya büyük bir irade konuldu.

Kürt tarihi ve edebiyatı başta olmak üzere, okuma ve araştırmayı çok sevdiği bilinen Başkan Barzani, Arapça, Farsça ve İngilizce’yi iyi derecede biliyor.

Kadın haklarına özel bir önem veren Başkan Barzani, kadının hem tarihsel hem de toplumsal rolünün öneminin altını çiziyor.

Başkan Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanlığı görevini bıraktığı zaman şunları söylemişti:

“Ben Peşmerge Mesud Barzani olarak, milletimizin içerisinde ve aziz Peşmergelerle halkımızın doğal hakları için mücadele etmeye ve milletimizin kazanımlarını korumaya devam edeceğim.”