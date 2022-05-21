Erdoğan, İsveç ve Finlandiya liderleriyle görüştü

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Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Niinistö görüşmesinde, iki ülke ilişkileri ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, “NATO içinde bir müttefik açısından oluşturan terör örgütlerini görmezden gelen bir anlayış, dostluk ve ittifak ruhuyla bağdaşmaz” dedi.

Erdoğan, İsveç Başbakanı ile görüşmesinde de Türkiye’nin NATO’nun açık kapı politikasına bugüne kadar hep tam destek verdiğini belirterek, ittifak içinde hem üye ülkelerin güvenliği hem de kolektif güvenlik açısından dayanışmanın esas bir değer olduğunu söyledi.

Türkiye’nin İsveç’in “YPG’ye yakın kişi ve kuruluşlarla temasından rahatsız olduğunu” dile getiren Erdoğan, FETÖ’nün İsveç’teki mevcudiyet ve faaliyetlerinin de sürdüğünü belirtti.

Erdoğan, “İsveç, terör örgütlerine yönelik siyasi, finansal ve silah desteğini sona erdirmelidir” dedi.

FİNLANDİYA CUMHURBAŞKANI’NIN AÇIKLAMASI

Öte yandan Niinistö, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "NATO müttefiki olarak Finlandiya ve Türkiye'nin birbirlerinin güvenliğini taahhüt edeceğini ve bu şekilde ilişkilerimizin daha da güçleneceğini belirttim" ifadesini kullandı.

Yakın diyaloğun sürdüğünü vurgulayan Niinistö, Finlandiya'nın terörizmin tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınadığını kaydetti.

NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG İLE GÖRÜŞMESİ

Ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de telefon görüşmesi yaptı.

Erdoğan, görüşmede, Türkiye’nin NATO’nun “açık kapı politikasını samimi şekilde desteklediğini, İsveç ve Finlandiya’nın üyelik talebine dair meselenin ise bu iki ülkenin Türkiye’nin hayati milli güvenlik menfaatleriyle ilgili tutumları olduğunu” ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya’nın terörizmle mücadele başta olmak üzere, temel meselelerde Türkiye ile dayanışma içinde olacaklarını açıkça göstermedikleri sürece, bu ülkelerin NATO üyeliklerine müspet yaklaşmayacaklarını dile getirdi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise Türkiye’nin güvenlik endişelerinin giderilmesi gerektiğini belirtti.