Yaşam

Irak ve Kürdistan’da toz fırtınaları neden arttı?

Bu yıl Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde önceki yıllara oranla daha fazla toz fırtınası yaşanıyor.
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kürdistan Toz fırtınası Kürdistan Bölgesi Irak Kuraklık

ERBİL (K24)

Artan toz fırtınaları Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde günlük hayatı ciddi şekilde etkilerken, uzmanlar kuraklığa işaret ediyor.

Teksas Astronomi Topluluğu üyesi Lokman Hawez Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, son dönemde Irak ve Kürdistan bölgesinde artan toz fırtınalarının sebeplerini sıraladı:

1- Özellikle son yıllarda Irak genelinde ve Ortadoğu’da yağış miktarındaki azalma kuraklığın artmasına yol açtı. Bunun sonucunda da çölleşme arttı ve meydana gelen fırtınalar daha fazla toz taşınımına yol açıyor.

2- Fırtına şiddetlerindeki artış da mevsimsel değişikliklerin bir diğer sebebi. Şiddetli fırtınalar atmosfere daha fazla toz taşıyor.

3- Ortadoğu ve Irak’ta etkili olan kuraklık nedeniyle çöl bölgeleri giderek genişliyor. Bu da Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne çöl tozlarının taşınımını arttırıyor.

Lokman Hawez, son dönemde yaşanan toz fırtınalarının tamamen doğal sebeplerden kaynaklandığını, insan faktörü söz konusu olmadığını ifade etti.

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