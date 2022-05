Başbakan ve Bahreyn heyetinden ‘Herkes için ekonomi’ mesajı

HABER MERKEZİ

Twitter hesabından açıklama yapan Başbakan, “Şeyh Salman bin Halife liderliğindeki Bahreyn heyetiyle bir araya geldik” dedi.

Başbakan Mesrur Barzani, yaptıkları görüşmedeki ortak gündemlerinin olduğunu belirterek, “Daha iyi kamu maliyesi, daha iyi vergi reformu ve sadece bir taraf için herkes için çalışan bir ekonomi üzerine konuştuk” ifadelerini kullandı.

Dünya Ekonomik Forumu için Davos’ta bulunan Başbakan, bugün ayrıca Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Şeyh Muhammed bin Hamed Al Sani, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Peter Maurer ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Başkanı Akihiko Tanaka ile bir araya geldi.

Met with Bahrain ministerial delegation led by Sheikh Salman bin Khalifa Al Khalifa on the margins of #WEF22. We have a common agenda: better public finances, tax reform and an economy that works for everybody, not just a few. pic.twitter.com/HsidK6nuO6