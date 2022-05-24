Politika

Ukraynalı istihbaratçı: Putin'e suikast girişiminde bulunuldu

Ukraynalı bir istihbarat yetkilisi, 2 ay önce Putin'e yönelik suikast girişiminde bulunulduğunu iddia etti.
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Vladimir Putin
Vladimir Putin
dünya Vladimir Putin Kyrylo Budanov suikast girişimi

HABER MERKEZİ

Ukrayna'nın üst düzey askeri istihbarat yetkilisi Kyrylo Budanov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya askeri müdahale kararından kısa bir süre sonra bir suikast girişiminden sağ kurtulduğunu söyledi.

Kyrylo Budanov, Ukrayna gazetesi Ukrayinska Pravda'ya verdiği demeçte Mart ayında "Putin'e suikast girişiminde bulunulduğunu" öne sürdü.

Budanov şunları söyledi;

“Putin'e suikast girişiminde bulunuldu. Hatta kısa bir süre önce Kafkasya temsilcileri tarafından saldırıya uğradığı söyleniyor. Bu gizli bir bilgi, kesinlikle başarısız bir girişimdi ama gerçekten oldu. Yaklaşık 2 ay önceydi.”

Budanov, gazetedeki demecinde Putin hakkında doğrulanmamış bilgiler yayarak, son iddiasının ise destekleyecek kanıtlar sunmadığı belirtiliyor.

Budanov ayrıca, yaklaşık bir hafta önce de Putin'in sağlık durumun kötüleştiğini iddia ederek, yıl sonuna kadar bir liderlik değişikliği beklediğini söyledi.

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