Politika

Metina’da çatışma: 3 asker hayatını kaybetti, 4 asker yaralandı

Metina bölgesinde devam eden operasyonlarda çıkan çatışmalarda 3 asker hayatını kaybetti, 4 asker de yaralandı.
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kürdistan Pençe-Kilit Harekatı metina bölgesi asker Çatışma

HABER MERKEZİ

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi sınırlarında bulunan Metina bölgesinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekatı'nda çıkan çatışmada 3 asker yaşamını yitirdi, 4 asker de yaralandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır."

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