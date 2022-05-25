Politika

Ukrayna: Mariupol’deki bir binanın bodrumunda 200 ceset bulundu

Ukraynalı yetkililer, Mariupol kentindeki bir binanın enkazında çalışma yapan işçilerin bodrum katında 200 kişinin cesedini bulduğunu açıkladı.
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HABER MERKEZİ

Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petro Andryushchenko, konuya ilişkin açıklamasında, cesetlerin çürüdüğünü ve mahalleye kötü kokunun yayıldığını belirtti.

Cesetlerin ne zaman bulunduğu açıklanmazken, olay, kurbanların sayısı itibarıyla "en ölümcül" saldırılardan biri olarak kayıtlara geçti.

Mariupol üç aydır aralıksız devam eden saldırılar sonucu Rus güçlerinin eline geçmişti.

Ukrayna ordusu kuşatma altındaki limanda görevlerini sona erdirdiğini açıklamıştı.

Mariupol gerek Rusya'nın acımasız saldırılarının gerekse Ukrayna'nın inatçı direnişinin sembolü haline geldi.

Öte yandan, Donbas bölgesinde şiddetli çatışmaların yaşandığı duyuruldu.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını 24 Şubat'ta başlatmıştı.

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