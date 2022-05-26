Politika

Antep Emniyet Müdürlüğü önünde 1 kişi vurularak öldürüldü

Antep Emniyet Müdürlüğü önünde bir kişinin polisler tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi.
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kürdistan Antep canlı bomba

HABER MERKEZİ

Antep Emniyet Müdürlüğü önünde bir kişi polisler tarafından vurularak öldürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ana giriş kapısına gelen bir kişinin, üzerindeki yeleği ve elindeki kumandayı göstererek, polislere "kendisini patlatacağını" söylediği belirtildi.

Söz konusu kişinin, "canlı bomba" olabileceği şüphesiyle polisler tarafından vurulduğu kaydedildi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Emniyet müdürlüğünün bulunduğu Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı, tedbir amaçlı yaya ve araç trafiğine kapatıldı. (Kaynak: Ajanslar)

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