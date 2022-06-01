Yaşam

Irak’ta sıcaklık 50 dereceye çıkıyor

Irak’ı etkisi altına alacak sıcak hava dalgası nedeniyle derecenin 50’yi bulacağı bildirildi.
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Irak sıcaklık Irak

ERBİL (K24)

Irak Meteoroloji Kurulu, önümüzdeki 3 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Buna göre yarın itibariyle ülke genelinde sıcaklıklar artacak.

Hava sıcaklığının bazı vilayetlerde 4 ila 6 derece arasında yüklemesi bekleniyor.

Irak’ın güneyindeki bazı bölgelerde hava sıcaklığının 50 dereceyi bulacağı kaydedildi.

Kürdistan Bölgesi Meteoroloji ve Deprem Müdürlüğü de Kürdistan Bölgesi ile Irak’ın bir sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceği uyarısında bulunmuştu.

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