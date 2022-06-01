Erbil Valiliği: Amerikan şirketlerine kolaylık sağlamaya hazırız

ERBİL (K24)

Erbil Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre Vali Omed Xoşnaw, bugün ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu'nu ziyaret etti.

Omed Xoşnaw ile ABD’nin Erbil Başkonsolosu arasında yapılan görüşmede başkentin daha da geliştirilmesi, ticari ilişkilerin artırılması, Kürdistan Bölgesi’ndeki yatırımlarına devam eden Amerikan şirketlerinin durumu ve iki tarafın karşılıklı tecrübelerinden nasıl yararlanacağı konularının konuşulduğu belirtildi.

Söz konusu açıklamada, Erbil’de ticari faaliyetlerin artırılması ve sınai kalkınmanın geliştirilmesi için valiliğin ABD’li şirketler ile yatırımcılara idari kolaylık sağlama konusunda hazır olduğu kaydedildi.

İkili görüşmede ABD’li şirketlerin Kürdistan Bölgesi’nin kalkınmasındaki rolüne değinen Omed Xoşnaw, ticari yatırımların artması gerektiğine işaret etti.

Erbil Valiliği’nden bir heyet, Kürt nüfus yoğunluğu dolayısıyla “Küçük Kürdistan” olarak anılan ABD’nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde temaslarda bulunmuştu. Temaslar kapsamında Erbil ile Nashville kardeş şehir protokolünü imzalanmıştı.

Öte yandan K24’e konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Ekonomi ve Ticaret Birimi Şefi Chris Austin, Erbil Valiliği heyetiyle verimli bir toplantı yaptıklarını ve ticaret odalarıyla yapılan bu tür görüşmelerin iki taraf için de iyi sonuçlar doğurduğunu belirtmişti.

ABD ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ticari ilişkilerin geleceğinin çok parlak olduğuna inandığını kaydeden Austin, yıllardır ABD-Kürdistan Bölgesi Ticaret Konseyi’nin olduğunu dile getirmişti.

Söz konusu konseyin defalarca Kürdistan Bölgesi’nin ziyaret ettiğini bildiren Austin, ziyaretlerin amacının yatırımcılar için Kürdistan Bölgesi’ndeki iş imkanlarını tespit etmek olduğunu ifade etmişti.

ABD ticari heyetinin Kürdistan Bölgesi’ne yönelik son ziyaretinde 30’a yakın şirketin temsilcisinin olduğunu vurgulayan Austin, bunun ABD ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ticari ilişkilerin güçlenmesine yol açacağını söylemişti.