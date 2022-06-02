Kılıçdaroğlu: Kimliğim neden siyasete konu oluyor?

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da Muhtarlar ve Çiftçiler Buluşması'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu, kimlik üzerinden siyaset yapılmasının doğru olmadığını ifade ederek, “Hanginiz anne babanızı seçme özgürlüğüne sahipsiniz. O zaman benim kimliğim neden siyasete konu oluyor? Benim elimde olmayan bir şey neden siyasete konu oluyor?” diyerek eleştirdi.

Partisine yönelik öz eleştiride bulunan Kılıçdaroğlu, “CHP Genel Başkanı olarak söylüyorum; kabahatimiz var. Gelip sizin sofranıza oturmadık, niye oy vermediniz diye kızdık. Geliyorum, derdinizi dinliyorum; hak için, hukuk için, adalet için mücadele ediyorum. Mücadele hem bugünümüz hem geleceğimiz içindir” ifadelerine yer verdi.

"SURİYELİLERİ 4 AŞAMALI GÖNDERECEĞİZ"

Türkiye’deki Suriyeli mülteciler sorununa değinen CHP lideri, şunları söyledi:

“Hiç kimse kimliği, inancı dolayısıyla ötekileştirilmeyecek. Suriyelileri ben en geç iki yıl içinde kendi iradeleriyle göndereceğim. Bana soruyorlar 'Nasıl?' diye. Dört aşamalı. Karşılıklı büyükelçilikleri açacağız. Emperyal güçlerin kayığına neden binelim? Ezogelin'i Suriye'ye gelin verdik arkadaşlar. Çorbasını içiyoruz ama Ezogelin'in kim olduğunu bilmiyoruz."