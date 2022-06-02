Politika

Kılıçdaroğlu: Kimliğim neden siyasete konu oluyor?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, kimlik üzerinden siyaset yapılmasını eleştirerek “Hanginiz anne babanızı seçme özgürlüğüne sahipsiniz? O zaman benim kimliğim neden siyasete konu oluyor? Benim elimde olmayan bir şey neden siyasete konu oluyor?” diye sordu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu
türkiye Kemal Kılıçdaroğlu CHP kimlik

HABER MERKEZİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da Muhtarlar ve Çiftçiler Buluşması'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu, kimlik üzerinden siyaset yapılmasının doğru olmadığını ifade ederek, “Hanginiz anne babanızı seçme özgürlüğüne sahipsiniz. O zaman benim kimliğim neden siyasete konu oluyor? Benim elimde olmayan bir şey neden siyasete konu oluyor?” diyerek eleştirdi.

Partisine yönelik öz eleştiride bulunan Kılıçdaroğlu, “CHP Genel Başkanı olarak söylüyorum; kabahatimiz var. Gelip sizin sofranıza oturmadık, niye oy vermediniz diye kızdık. Geliyorum, derdinizi dinliyorum; hak için, hukuk için, adalet için mücadele ediyorum. Mücadele hem bugünümüz hem geleceğimiz içindir” ifadelerine yer verdi.

"SURİYELİLERİ 4 AŞAMALI GÖNDERECEĞİZ"

Türkiye’deki Suriyeli mülteciler sorununa değinen CHP lideri, şunları söyledi:  

“Hiç kimse kimliği, inancı dolayısıyla ötekileştirilmeyecek. Suriyelileri ben en geç iki yıl içinde kendi iradeleriyle göndereceğim. Bana soruyorlar 'Nasıl?' diye. Dört aşamalı. Karşılıklı büyükelçilikleri açacağız. Emperyal güçlerin kayığına neden binelim? Ezogelin'i Suriye'ye gelin verdik arkadaşlar. Çorbasını içiyoruz ama Ezogelin'in kim olduğunu bilmiyoruz."

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv