Politika

‘Biden Suudi Arabistan’a gidiyor’

ABD Başkanı Joe Biden'ın ay sonunda Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceği ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geleceği bildirildi.
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ABD ABD Joe Biden Suudi Arabistan ziyaret

HABER MERKEZİ

New York Times gazetesinin, üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Başkan Joe Biden bu ay sonunda İsrail ve Avrupa'ya yapmaya planladığı seyahatine Suudi Arabistan'ı da ekledi.

Söz konusu ziyaret kapsamında ABD Başkanı'nın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın yanı sıra Mısır, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderleri ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Haberde, Biden'ın şu anda artan petrol fiyatlarını düşürmeye çalıştığı ve bu nedenle de Suudi Arabistan ile ilişkilerin yeniden kurulması için girişimlerde bulunduğuna işaret edildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ise söz konusu ziyaret hakkında herhangi bir yorum yapmaktan kaçındı.

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