Yaşam

Meteorolojiden uyarı: 17 ilde toz taşınımı etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında Diyarbakır, Mardin ve Antep’in de olduğu 17 il için Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısı yaptı.
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türkiye meteoroloji toz taşınımı uyarı

HABER MERKEZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toz taşınımının bugün akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamlar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İşte Meteoroloji`nin toz taşınımına karşı uyardığı iller:

Adana, Bingöl, Elazığ, Antep, Kayseri, Maraş, Sivas, Urfa, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Erzincan, Hatay, Malatya, Mardin, Dersim ve Kilis.

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