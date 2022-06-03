WHO’dan maymun çiçeği açıklaması: Tespit edilemeyen bir yayılmayla karşı karşıya olabiliriz

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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, maymun çiçeğinin virüsünün endemik olmadığı onlarca ülkede 643'ten fazla vakanın doğrulandığını açıkladı.

Ghebreyesus, “Birçok ülkede aynı anda maymun çiçeğinin aniden ortaya çıkması, bir süredir tespit edilmemiş bir bulaşma olabileceğini düşündürmektedir. Pek çok ülkede henüz tespit edilmemiş çok sayıda vaka olabilir” dedi.

"2017’DEN BU YANA İNSANDAN İNSANA SÜREKLİ BULAŞIYOR”

Diğer taraftan, maymun çiçeği virüsü, Batı ve Orta Afrika'nın bazı bölgeleri de dahil olmak üzere bazı ülkelerde on yıllardır dolaşıyor. Bu hafta İskoçya’daki Edinburgh Üniversitesi Evrimsel Biyoloji Enstitüsü'ndeki bilim insanları tarafından yayımlanan yeni bir çalışma, maymun çiçeği virüsünün neredeyse 2017'den beri insandan insana sürekli bulaştığını gösterdi.

Bu araştırmada, genetik diziler, 2022'deki ilk maymun çiçeği vakalarının, 2017'den 2019'a kadar Singapur, İsrail, Nijerya ve Birleşik Krallık'ta vakalarla sonuçlanan bir salgından kaynaklandığını ortaya koydu.

Araştırmaya dahil olmayan ABD’deki Arizona Üniversitesi'nde profesör ve evrimsel biyolog olan Michael Worobey, virüsün endemik olduğu yerlerde olduğu gibi bu salgının diğer ülkelerde de yerel olarak uzun süredir devam ettiğini gösterdiğini söyledi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR?

Maymun çiçeği, enfekte biriyle yakın temas veya cinsel ilişki halinde bulaşıyor. Virüs, vücuda, deri üzerindeki yara ve çatlaklardan, solunum yoluyla ya da ağız, burun ve gözden giriyor. Virüs, maymun, fare, sincap gibi enfekte hayvanlarla temas ile de bulaşıyor. Kıyafet ya da yataktan da geçmesi mümkün.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELER?

Hastalık yüksek ateş, baş ağrısı ve kaşıntıyla başlıyor. Terleme, sırt ve kas ağrısı, halsizlikle seyrediyor. Döküntüler genellikle önce yüzde görülüyor, sonra vücuda yayılıyor.