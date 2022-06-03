Meghan-Harry çifti Kraliyetten ayrıldıktan sonra ilk kez Kraliçe ile görüştü

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı (Platin Yıl Dönümü) kutlamaları kapsamında şükran ayini yapıldı. Şükran ayinine sağlık gerekçesiyle katılamayan Kraliçe Elizabeth'in kraliyet ailesi üyelerinin katılımıyla dün gerçekleştirilen öğle yemeğinde Prens Harry ve eşi Meghan Markle ile bir araya geldiği belirtildi.

Başkent Londra'daki tarihi Aziz Paul Katedrali'nde yapılan ayine, İngiltere Veliaht Prensi Charles ile eşi Camilla, Cambridge Dükü Prens William ile eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton, Kraliyet'teki görevlerinden ayılan Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile eşi Carrie Johnson'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Kraliçe Elizabeth'in, adı bir cinsel taciz skandalına karışan oğlu York Dükü Prens Andrew ise Kovid-19'a yakalandığı gerekçesiyle törende yer almadı. Dün kutlamaların ilk gününde düzenlenen askeri geçit törenini, Buckingham Sarayı balkonundan izleyen Kraliçe Elizabeth, tören sonrası yaşadığı rahatsızlık nedeniyle katedraldeki şükran ayinine katılamadı. Buckingham Sarayından yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in şükran ayinini Windsor Kalesi'nde televizyondan izlediği belirtildi.

İngiltere medyasında yer alan haberlere göre Kraliçe Elizabeth, kraliyet ailesinin üst düzey üyelerinin katılımıyla dün Windsor Sarayı'nda düzenlenen öğle yemeğine katıldı.

Öğle yemeğinde kraliyet ailesinden ayrıldıklarını duyurmalarından bu yana ilk kez bir kraliyet törenine katılan Prens Harry ve Meghan Markle ile görüşen Kraliçe 2. Elizabeth, çiftin ikinci çocuğu olan 11 aylık kızı Lilibet'i de ilk kez gördü.

Meghan-Harry çiftinin Kraliçe Elizabeth'in ismini alan küçük kızlarını Kraliçeyle tanıştırdıkları bilgisi, Kraliyet uzmanı Omid Scobie tarafından paylaşıldı.