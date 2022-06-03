Politika

Babacan'dan HDP açıklaması: Diyalog var, işbirliği yok

Ali Babacan, “HDP ile bizim diyaloğumuz var ama şuanda işbirliği yok” dedi.
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türkiye Ali Babacan DEVA Partisi HDP

HABER MERKEZİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HDP ile diyalogları olduğunu belirterek 6’lı masaya ilişkin ise “Cumhurbaşkanı adayı olarak bir isim konuşulmadı” dedi.

Babacan, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve il binası açılışını yapmak üzere Bolu’ya gitti.

İlk ziyaretini İzzet Baysal’ın anıt mezarına yapan Babacan, yürüyerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Bir vatandaşın "6’lı masada HDP’nin olup olmadığını merak ediyorum” şeklindeki sorusuna Babacan, “O masada HDP’yi görüyor musunuz? ” şeklinde cevap verdi. Vatandaşın, “Altta var, üstte var diyorlar” demesine ise, Babacan, “Yalan söylüyorlar” dedi.

Babacan, “HDP ile bizim diyaloğumuz var ama şuanda işbirliği yok” ifadelerini kullandı.

Babacan, 6’lı masada cumhurbaşkanı adayı olarak bir ismin konuşulmadığını ifade ederek, “Her parti kendi içinde değerlendirmelerini yapıyor. Ama çok açık bir konu var. 6’lı masada ortak cumhurbaşkanı adayıyla ilgili uzlaşma olmazsa DEVA Partisi’nin adayı Ali Babacan’dır” diye konuştu. 

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