Politika

Irak: Suyu bırakmazlarsa İran ve Türk mallarını boykot ederiz

Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Hakim Zamili, suyu kesmeye devam etmeleri halinde Türkiye ve İran mallarını boykot edeceklerini söyledi.
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Irak Hakim Zamili ırak Türkiye iran

ERBİL (K24)

Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı ve Sedir Hareketi'nin önde gelen isimlerinden Hakim Zamili, Türkiye ve İran’ın Irak’a giden suyu kesmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.  

Hakim Zamili, Türkiye'nin Irak'ın su kaynaklarının yüzde 80, İran'ın ise yüzde 100'ünü kestiğini ifade etti.

Zamili, bu durumun devam etmesi halinde her iki ülkeden ihraç edilen malları boykot edeceklerini belirtti.

Irak Su Kaynakları Bakanlığı daha önce defalarca Tahran ve Ankara'yı Irak'a suyu bırakma çağrısında bulunmuştu. 

40 milyon nüfuslu olan Irak’ın vatandaşlarının 71 milyar metre suyu iki kez kullandıkları ve su seviyesinin sürekli düştüğü belirtiliyor.

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