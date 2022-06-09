Diyarbakır surlarında insan iskeleti ve kemikleri bulundu

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Diyarbakır Sur İlçesi Cevatpaşa Mahallesi Hz. Süleyman Caddesi İçkale Sokakta devam restorasyon çalışmaları sırasında insan iskeleti ve kemiklerinin bulunduğu belirtildi.

Söz konusu yerin 1990’lı yıllarda JİTEM tarafından sorgu ve infaz merkezi olarak kullanıldığı kaydedildi.

Diyarbakır Barosu’ndan bir heyet söz konusu çalışma alanında incelemelerde bulundu.

Konuya ilişkin Diyarbakır Barosu tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bölgede özel bir şirket tarafından restorasyon çalışmalarının devam edildiği gözlemlenmiştir. Restorasyon çalışması yürüten özel şirkete ait yetkililerle yapılan görüşmede mayıs ayında çalışmalar esnasında 3 insan iskeletine denk geldiklerini, söz konusu insan iskeletlerini usulü dahilinde kayıt altına alıp görüntülediklerini, tutanağa bağladıklarını ve raporlarıyla birlikte Müze Müdürlüğüne teslim ettikleri bilgisini vermişlerdir. Müze yetkilileri ile yapılan görüşmede üç insana ait iskeletlerin kendilerine teslim edildiğini, muhafaza altına aldıklarını bilgisi verilmiştir.”

Süreci takip edip yasal süreç başlatılacağını kaydedilen açıklamada, “Diyarbakır Barosu olarak süreci takip edip insan iskeletlerinin kime ve hangi tarihe ait olduğu konusunda yasal süreci başlatacağımızı kamuoyuyla paylaşırız” ifadelerine yer verildi.