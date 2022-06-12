Irak Dışişleri Bakanı: İran, Erbil saldırısına ilişkin belge sunmadı

ERBİL (K24)

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Irak’ta yayın yapan Dicle televizyonuna verdiği röportajda, İran’ın Erbil’e yönelik füze saldırıyla ilgili Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Areci’yle birlikte Tahran’a ziyarette bulunduklarını söyledi.

Bakan Hüseyin, İranlı yetkililerin, füzelerle vurulan evin Mossad tarafından kullanıldığını öne sürdüğünü ancak bunu kanıtlayacak hiçbir belge sunmadığını belirterek, “İran Mossad’ın Erbil’de varlık gösterdiğini biliyordu madem, neden daha önce Irak’ı bilgilendirmedi?” diye sordu.

Fuad Hüseyin ayrıca, İran’ın, saldırıdan önce İsrail’in buradaki varlığıyla ilgili Irak istihbaratına bilgi verdiğine dair propagandasını da yalanladı:

“İran’ın İsrail’e yanıt vermek için Kürdistan Bölgesi’ni seçmesi bize ilginç geliyor. Bu olay bir daha tekrarlanmamalı.”

13 Mart gecesi başkent Erbil’de bir sivil yerleşim birim 12 balistik füzeyle hedef alınmıştı. Saldırıda Kurdistan24 binası ile çevredeki binalar zarar gördü. İran’ın üstlendiği saldırıda şans eseri can kaybı yaşanmazken, 1 vatandaş yaralanmıştı.