Politika

Kraliçe 2. Elizabeth tarihte en fazla tahtta kalan 2. hükümdar oldu

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 70 yıl 127 günle, tarihte en fazla tahtta kalan ikinci hükümdar oldu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Kraliçe 2 Elizabeth taht en uzun süre

HABER MERKEZİ

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, bugün itibarıyla 2016'da ölen Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej'i geride bırakarak, 4 yaşında kral olan Fransız 14. Louis'den sonra en çok tahtta kalan kişi sıfatını kazandı.

Geçen hafta sonu, 96 yaşındaki Kraliçe'nin "Platin" yıl dönümü kutlamaları İngiltere genelinde 4 gün süren etkinliklerle gerçekleştirilmişti.

Tahttaki 70'inci yılına resmen 6 Şubat'ta giren 2. Elizabeth, Mayıs 2024'te de tahtta olursa en fazla hüküm süren modern hükümdar unvanını elde edecek.

2. Elizabeth, babasının ölümünden sonra, 25 yaşında tahta çıkmıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv