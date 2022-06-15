ABD: Çin nükleer cephaneliğini 10 yıl içinde 3-4 kat büyütebilir

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ABD Siyasi İşlerden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Colin Kahl, Washington'daki bir düşünce kuruluşunun etkinliğinde, Çin'in askeri kapasitesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Colin Kahl, yaptığı açıklamada, "Çin nükleer cephaneliğinde şaşırtıcı bir genişleme söz konusu; önümüzdeki 10 yılda büyük olasılıkla 3 veya 4 katına çıkacak" ifadelerini kullandı.

Çin'in kısa vadede ABD ölçeğinde bir nükleer güce dönüşeceğine işaret eden Kahl, "Nitelik ve nicelik olarak eşit iki nükleer gücün karşı karşıya gelme olasılığı yeni bir fenomen haline gelecek. Şu anda bu duruma şahit olmuyoruz, ancak 2030'larda durum bu olabilir" diye konuştu.

Bununla birlikte Washington'un, kendi nükleer silahlarını bir tür caydırıcılık aracı olarak gördüğünü belirtten Kahl, "Nükleer silahlarımızın temel rolü, diğer ülkeleri nükleer silahlarını kullanmaktan caydırmaktır. Ve bu, nükleer silahların temel amacı olmaya devam etmektedir" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) 2021 yılının kasım ayında Çin'in askeri gücüne ilişkin hazırladığı raporda, Pekin'in nükleer cephaneliğini 2030 yılına kadar en az 1000 savaş başlığına çıkarma kapasitesine sahip olduğu belirtilmişti.