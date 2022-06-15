Gazprom Avrupa'ya gaz sevkiyatını düşürmeye devam ediyor

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Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Alman Siemens şirketine bakım için gönderilen bazı teknik ekipmanların henüz dönmediğine işaret edildi.

Bu nedenle hatta kullanılan bir gaz kompresörünün daha kapatılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Kuzey Akım boru hattına gaz tedariki, 16 Haziran itibarıyla günlük 67 milyon metreküpe kadar sağlanabilir" ifadesi kullanıldı.

Gazprom, dün yaptığı açıklamada Kuzey Akım üzerinden gaz sevkiyatının 167 milyon metreküpten 100 milyon metreküpe düşürüldüğünü duyurmuştu.

İTALYAN ENI'YE GAZ TEDARİKİ YÜZDE 15 AZALTILDI

AGI ajansına konuşan İtalyan enerji firması kaynakları, Gazprom'un bugün gaz arzında yaklaşık yüzde 15'lik kesintiye gittiğini teyit etti.

ENI kaynakları, kesintiye dair kendilerine bir gerekçe sunulmadığını ve durumun yakından izlendiğini kaydetti.

FİYATLAR YÜZDE 10 ARTTI

Avrupa'da güne 98,5 eurodan başlayan doğal gazın megavatsaat fiyatı, 109 euroya yükseldi. Fiyatta yüzde 10'dan fazla artış görüldü.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören temmuz vadeli gaz kontrat fiyatı, dün megavatsaat başına 97 eurodan kapandı.

Fiyatlar, saat 16.53'te açılışa göre yüzde 10'dan fazla artarak megavatsaat başına 109 euro oldu.

Fiyatlardaki artışta, Gazprom'un teknik sorunlar nedeniyle Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatını azaltacağı uyarısı etkili oldu.

Ayrıca Gazprom'un, İtalyan enerji firması ENI'ye sağladığı gaz akışında yüzde 15'lik kesintiye gitmesi fiyatları tırmandırdı.

YAMAL-AVRUPA ÜZERİNDEN SEVKİYATLARIN DURDURULMUŞTU

Kuzey Akım, Yamal-Avrupa boru hattı ve Ukrayna'daki boru hatlarının yanı sıra Rus gazını Avrupa'ya taşıyan önemli hatlardan biri olarak biliniyor.

Şirketten daha önce yapılan açıklamada, Yamal-Avrupa üzerinden sevkiyatların durdurulduğu, Ukrayna üzerinden sevkiyatların da yaklaşık yarı yarıya düştüğü belirtilmişti.