Almanya: Ukrayna'ya çok namlulu roket atar sistemi göndereceğiz

HABER MERKEZİ

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Brüksel'de yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın özellikle topçu birliklerinin kullandığı silahlara gereksinim duyduğunu belirterek, "Almanya olarak ordumuz envanterinde bulunan 3 Mars 2 çok namlulu roket atar sistemi ve yüzlerce roketi verme kararı aldık. Mars 2 sisteminin eğitimini de partnerlerimiz ABD ve İngiltere ile yapacağız" dedi.

Savunma Bakanı Lambrecht Mars 2'lerin temmuz sonunda ya da ağustos başında Ukrayna'ya sevk edilmesinin planlandığını ifade etti.

Christine Lambrecht, Ukrayna'nın egemenliğini koruması için bu desteği verdiklerini sözlerine ekledi.

SLOVAKYA'DAN HELİKOPTERLER VE GRAD ROKETLERİ

Slovakya da Ukrayna'ya askeri yardımda bulunduğunu açıkladı.

Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, dün gece Brüksel'de yapılan Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısından sonra ülkesinin yardımlarını sosyal medyadan duyurdu.

Nad, Ukrayna'ya 5 Mi serisi helikopterin yanı sıra binlerce 122 milimetre Grad roketi hibe ettiklerini açıkladı.

Slovakya daha önce de Ukrayna'ya S-300 sistemleri hibe etmişti.

ABD 4 M142 Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) ve GMLRS Güdümlü Çoklu Fırlatma Roket Sistemi, İngiltere de 3 M270 MLRS fırlatıcısını Ukrayna'ya göndereceğini duyurmuştu.