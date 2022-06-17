Politika

Neçirvan Barzani ABD’nin yeni Bağdat Büyükelçisi’yle görüştü

Neçirvan Barzani ve Alina L. Romanowski görüşmesinde Kürdistan Bölgesi ile ABD arasındaki ilişkiler, terör tehdidi konusu ve Irak’taki siyasi gelişmeler ele alındı.
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ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin göreve yeni başlayan ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina L. Romanowski ile bir araya geldiğini bildirdi.

ABD'nin Erbil Başkonsolosu Robert Palladino da yer aldığı görüşmede, Neçirvan Barzani’nin Romanowski’ye görevinde başarılar dilediği kaydedildi.

Söz konusu görüşmede Irak’taki siyasi durumun ve ülkenin siyasi geleceğinin ele alındığı belirtildi.

Görüşmede ayrıca ABD’nin Kürdistan Bölgesi ve Irak’la olan ilişkileri üzerinde duruldu ve her iki tarafın karşılıklı ekonomik yatırım konuları ele alındı.

Neçirvan Barzani ile Alina L. Romanowski, karşılıklı ilişkileri geliştirme ve genişletmenin önemine dikkat çekti.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’nın açıklamasına göre Neçirvan Barzani ve Alina L. Romanowski, Irak’taki güçlerin ve partilerin birlikte çalışması, siyasi engeller için çıkış yolu bulması ve ülkedeki güvenlik istikrarının sağlanması gerektiğini dile getirdi.  

Görüşmenin diğer konularından biri de iklim değişikliğinin Kürdistan Bölgesi ve Irak üzerindeki etkileriydi.

Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilere de değinen Neçirvan Barzani ve Romanowski, devam eden terör tehditleri, DAİŞ’le mücadele ve bölgedeki genel siyasi durumları da ele aldı.

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