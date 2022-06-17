ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu’ndan yeni büyükelçinin Erbil temaslarına ilişkin açıklama

ERBİL (K24)

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu, ABD’nin yeni Bağdat Büyükelçisi Alina L. Romanowski’nin Kürdistan Bölgesi temaslarının ardından açıklama yayınladı.

ABD’nin yeni Bağdat Büyükelçisi Alina L. Romanowski, göreve başlamasının ardından Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret ederek, Başkan Mesud Barzani’nin yanı sıra Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu’ndan yapılan açıklamada, Romanowski’nin Kürdistan Bölgesi liderleriyle yaptığı görüşmede, ABD ile Kürdistan Bölgesi arasındaki güçlü ilişkilere vurgu yaptığı belirtildi.

Açıklamada Romanowski’nin, kurulacak olan Irak hükümetinin Kürdistan Bölgesi ve Irak halkının yansıması olması gerektiğini ve iyi bir yönetimle halka hizmet etmeye hazır olması gerektiğini dile getirdiği kaydedildi.

Romanowski’nin inşa çalışmaları süren ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu yerleşkesini gezdiğinin bildirildiği açıklamada, yeni büyükelçinin, söz konusu büyük konsolosluğun Erbil’de inşa edilmesinin, ABD’nin Kürdistan Bölgesi’ne verdiği önemi gösterdiğini belirtti.

Tarihi Erbil Kalesi’nin de ziyaret eden Romanowski’nin Kürdistan Bölgesi’nde kendisine yönelik sıcak karşılamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ifade edildi.