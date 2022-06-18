Politika

Zaharova: Erbil ve Bağdat’la siyasi diyalogumuz var

Maria Zaharova, Erbil ve Bağdat’la farklı düzeylerde siyasi diyaloglarını olduğunu söyledi.
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dünya Maria Zaharova Rusya Erbil Bağdat

MOSKOVA (K24)

K24’e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, “Erbil ve Bağdat’la geniş kapsamlı ilişkilerimizi geliştiriyoruz, farklı düzeylerdi sürekli siyasi diyalogumuz var” dedi.

Erbil ve Bağdat’ta büyükelçilik ve konsolosluklarının aktif bir şekilde çalıştığını kaydeden Zaharova, “İlişkilerimiz iyi bir düzeyde ve daha da geliştireceğiz” ifadesini kullandı.

Zaharova şunları söyledi:

“Elbette o bölgede şartlar farklı formlarda kendini gösteriyor ve gerilim yaşanıyor ancak yaşamın her zaman zorlukları olmuştur. Bu yüzden tüm sorunları temelden çözmeye çalışıyoruz. Aramızdaki ilişkileri geliştiriyoruz.”

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