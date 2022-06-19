Süleymaniye’de 6 günde 4 bin kişi hastanelere kaldırıldı

SÜLEYMANİYE (K24)

Süleymaniye Sağlık Müdürü Dr. Sebah Hewrami, son 6 günde Süleymaniye'deki hastanelere ishal ve kusma şikayetiyle 4 bin kişinin başvurduğunu söyledi.

Hewrami, ciddi vakalar da dahil olmak üzere hastanelere başvuran hastaların tedavi altına alındığını kaydetti.

Dün Cemal Ahmed Reşid Çocuk Hastanesi Müdürü Dr. Pişder Abdullah, K24'e yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde 3-4 yaşında bir çocuğun kusma ve ishal nedeniyle hayatını kaybettiğini söylemişti.

Ayrıca geçen hafta Dr. Sebah Hewrami düzenlediği basın toplantısında, Süleymaniye’de ishal vakalarının hızla arttığını ve bunun kolera salgını olmasından şüphelenildiğini söylemişti.