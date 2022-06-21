Van’da havaya ateş açarak yapılan gözaltı tartışma yarattı, Valilik açıklama yaptı

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HDP Van milletvekilleri Tayip Temel ve Murat Sarısaç, Van’ın Başkale ilçesinde bir mezrada gözaltına alınan insanların görüntüsünü paylaştı.

Tayip Temel kadınların özel hareket polisleri tarafından darp edildiklerini belirterek şu paylaşımı yaptı:

“Van’ın Başkale ilçesi Xaşkan Mahallesi’ne bağlı Sersul mezrasında K.A adlı yurttaşı gözaltına almak için gelen özel harekat polisleri havaya dakikalarca ateş açtı, duruma itiraz eden kadınları da darp etti… Tam bir korku imparatorluğu oluşturma siyaseti…”

Murat Sarısaç paylaşmında şunları kaydetti:

“Van’ın Başkale ilçesine bağlı Xaşkan Mahallesi’nde sıradan bir gözaltı için bile halka yaşatılan zulme iyi bakınız. Sıkılan kurşunlar, darp edilen kadınlar ve dahası. Bunlar Kürt coğrafyasında oluyor diye mi bu duyarsızlık? Bunun adı zulümdür!”

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Van Valiliği tarafından görüntülere ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Van’ın Başkale İlçesi Esenyamaç Mahallesi Onikidere Mezrasında bir şahsın yakalanması sırasında jandarmanın havaya ateş açması bazı sosyal medya hesaplarından farklı yansıtılmıştır.

Olay, 20 Haziran 2022 günü kasten adam öldürme, PKK/KCK terör örgütü mensubu olma, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve iş-çalışma hürriyetini ihlal suçu” olmak üzere toplam 5 ayrı suçtan hakkında yakalama emri bulunan şüpheli şahsın yakalanması maksadıyla icra edilen operasyon esnasında meydana gelmiştir.

M.E.A’nın gözaltına alınması sırasında yakınları tarafından Jandarma araçlarına taş atılması üzerine, Jandarma personeli havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmış, şüpheli gözaltına alınarak emniyetli şekilde adli makamlara sevki yapılmıştır.

Şüpheli M.E.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır."