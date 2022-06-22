Politika

Çemçemal'daki petrol rafinerisine roket saldırısı

Çemçemal ilçesinin Kadir Kerem nahiyesinde bir petrol rafinerisine roket saldırısı gerçekleştirildi.
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FOTO: Arşiv
FOTO: Arşiv
kürdistan Kadir Kerem nahiyesi roket saldırısı

ERBİL (K24)

Süleymaniye’nin Çemçemal ilçesine bağlı Kadir Kerem nahiyesinde bir petrol rafinerisine roket saldırısı gerçekleştirildi.

Kadir Kerem Nahiyesi Müdürü Sediq Muhammed, kısa bir süre önce Kormor sahasındaki BAE merkezli Dana Gas şirketine ait rafineriye roketli saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Saldırı türünün henüz bilinmediğini kaydeden Muhammed, Asayiş ve Anti Terör ekiplerinin olay yerinde incelemelerde bulunmaya başladıklarını belirtti.

Muhammed, 16:45’te yaşanan saldırıda can ve mal kaybı yaşanmadığını söyledi.

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